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Valilik saat verip uyardı! Dikkat edin çok fena geliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilik saat verip uyardı! Dikkat edin çok fena geliyor

Bursa Valiliği saat verip uyardı. Yarın etkili olacak yağış nedeni ile sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun...

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Bursa Valiliği, kuvvetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı. Yarın saat 12.00'dan başlayıp 23.00'a kadar sürmesi beklenen yağış için şu uyarıda bulunuldu:  

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde yarın öğlen saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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