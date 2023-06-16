Valilik saat verip uyardı! Dikkat edin çok fena geliyor

Bursa Valiliği saat verip uyardı. Yarın etkili olacak yağış nedeni ile sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun...

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Bursa Valiliği, kuvvetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı. Yarın saat 12.00'dan başlayıp 23.00'a kadar sürmesi beklenen yağış için şu uyarıda bulunuldu:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde yarın öğlen saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."