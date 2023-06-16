NATO Karargahı'nda kritik görüşme! ABD'den Türkiye'ye İsveç çağrısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı James Austin ile Brüksel'de bir araya geldi. Güler-Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmeye ilişkin ABD cephesinden açıklama geldi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Abd'den açıklama!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ittifaka denizde ve havada ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

İsveç çağrısı

Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ilk kez bir zirveye katılacağını hatırlatan Austin, İsveç'in de bir an önce katılımının onaylanması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İsveç'in NATO üyeliğinin ne tür katkılar sağlayacağı sorusunu yanıtlayan Austin, İsveç'in önemli askeri kapasiteye sahip olduğunu, son yıllarda savunma modernizasyonuna ciddi yatırım yaptığını ve modern bir kuvvet olduğunu belirtti.

Austin, "İsveç'in kısa sürede birlikte çalışabilirlik seviyesine ulaşması zor olmayacaktır." dedi.

İsveç'in denizde ve havada ittifaka ciddi katkılar sağlayabileceğini dile getiren Austin, ittifaka davet edilen bir ülke olarak İsveç ile askeri işbirliğini halihazırda artırdıklarını anlattı.