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Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 gözaltı

Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 gözaltı

Erzurum'un Oltu ilçesi merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak ya da satın almak" suçuna yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce Oltu merkezli Ağrı, İstanbul, Hatay ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 99 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

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