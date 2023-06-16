Cem Yılmaz emekli oldu: İlk maaşımı aldım

Emekli olan ünlüler arasında komedyen Cem Yılmaz da katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Yılmaz, "Artık Bağkur emeklisiyim ilk maaşımı aldım." ifadelerini kullandı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaptığı son paylaşımda ise emekli olduğunu açıkladı.

"İlk maaşımı aldım"

Esprili bir fotoğraf karesiyle paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

1988 de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim ilk maaşımı aldım. 12.680 TL… Teşekkürler hayat çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm.

"Eviniz var mı"

Paylaşımın ardından ünlü isimler ve takipçilerinden adeta yorum yağdı.

Bir yorum da meslektaşı ve yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi.

Kaygılaroğlu, "Eviniz var mı?" şeklinde soru sordu.