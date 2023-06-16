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Öğretmen çocukları LGBT sapkınlığına alet etti

Öğretmen çocukları LGBT sapkınlığına alet etti

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görev yapan Ahter Nur isimli bir sınıf öğretmeni bir skandala imza atarak karne günü küçük yaştaki çocuklara LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığı günde Silivri'de ortaya çıkan bir skandal güne gölge düşürdü.

Küçük çocuklara LGBT terörü

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda toplumu tehdit etmeyi sürdüren LGBT lobileri boy gösterdi. Okulda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde karne hatırası fotoğrafı çektirdi.

Yasal süreç başlatıldı

Skandalın ortaya çıkması ve öğretmene yönelik gelen tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, skandal görüntüyle ilgili öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tekin "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadelerin kullandı.

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