Donald Trump'tan derin devlet ifşası!

Donald Trump, Ukrayna savaşına ilişkin, “Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim." diyerek ‘derin devletin’ neden kendisini ömür boyu hapisle yargıladığını açıkladı. Trump'tan dikkat çeken bir de Türkiye itirafı geldi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı dava ile tekrar gündemde. Trump, ‘derin devletin’ neden kendisini ömür boyu hapisle yargıladığını açıkladı.

Washington DC’de Muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre Trump, Ukrayna savaşına ilişkin, “Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim." diyerek 'derin devlet' ifşa etti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim. Son zamanlarda savaş çığırtkanları, küreselciler ve derin devlet, sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşlarını diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumda. Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor. Clintonların, Obamaların, Bidenların büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kollanıyorlar. Sistem beni hapse atmaya çalışıyor.”

Dikkat çeken Türkiye itirafı

Trump, ABD ile Türkiye arasında son zamanların en büyük ayrışmasına sebep olan S-400’ler konusunda da ABD Başkanı olarak doğruları itiraf etmiş ve “Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye’nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar. Bu uzun süre devam etti. Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya’dan almak zorunda kalınca herkes bir anda ‘tamam o zaman satalım’ dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti.” dedi.

Trump hakkında 'gizli belgeler' soruşturması

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak, yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, 13 Haziran'da Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak, gizli belgeler konusunda, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.