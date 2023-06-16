Kosova'nın kuzeyinde 9 gazeteci saldırıya uğradı

Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç'te Sırpların belediye binası çevresindeki eylemlerini takip eden 9 Kosovalı gazeteci maskeli kişilerce saldırıya uğradı.

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Kosova Gazeteciler Derneği (AGK) tarafından paylaşılan görüntülerde, Kosovalı medya çalışanlarının, maskeli kişilerce taşla ve fiziksel saldırıya uğradığı yer aldı.

Başbakan Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leposaviç belediyesi önünde bazı şahısların isyan ve şiddet yaratma girişimleri sırasında hazır bulunan gazetecilere suç çetelerinin saldırdığını belirtti.

Kurti, Belgrad'ın kontrolündeki aşırılık yanlısı grupların polise ve gazetecilere tahammül edemediğine vurgu yaptığı paylaşımında, "Kameraman Bardh Bekteshi ve gazeteci Dorentina Thaqi başından ve vücudundan yaralandı. Diğer kameramanlar Albin Rrahmani ve Ardijan Shala yaralandı. Gazeteciler Laura Kerolli ve Qendresa Sinani bacağından, gazeteci Pleurat Salihu ise kolundan yaralandı. Kameraman ve gazetecilere acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kurti ayrıca uluslararası kurumlara, Kosova polisi, KFOR ve özellikle gazetecilere yönelik tüm saldırganların adalet önüne çıkarılması için Kosova kurumlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Kosova Devlet Televizyonu (RTK) çalışanı Venera Xhoxhaj, yaşadıklarını AGK'ya anlatırken, "Bize taş attılar, bazı arkadaşlar uzaklaşırken yere düştü, RTK kameramanı Bardh Bekteshi itilerek yere düşürüldü ve ardından fiziksel saldırıya uğradı, başından ve vücudundan yaralandı." ifadelerini kullandı.

Yaralı gazeteciler, Mitrovica Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırı, Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi'nin Leposaviç Belediye Başkanı Lulzim Hetemi'yi ziyaret etmesi sırasında gerçekleşti.

AGK, yaklaşık üç haftada ülkenin kuzeyindeki gelişmeleri takip eden gazetecilere, kameramanlara, foto muhabirlerine ve medyaya yönelik 30 saldırı yaşandığını bildirdi.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da, KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına alırken Kosova, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki göstermiş, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.