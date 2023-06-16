Okan Buruk: Parasını bulan her oyuncu satılabilir

Galatasaray'la şampiyonluğa ulaşan teknik adam Okan Buruk, yeri doldurulabilecek her oyuncuyu iyi bir fiyata satma konusuna olumlu yaklaştığını ifade etti.

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Süper Lig'de topladığı 88 puanla 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve ipi 23. kez göğüsleyen Galatasaray'da sezon başında Domenec Torrent yerine takımın başına geçen ve gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, takımın transfer politikası hakkında değerlendirmeler yaptı.

"Yeri doldurulabilecek her oyuncuyu iyi bir fiyata satma politikasına yeşil ışık yakıyor musunuz" sorusuna başarılı teknik adam, şu yanıtı verdi:

Buna bazen mecbur kalıyorsunuz, yeşil ışık yakıyorsunuz. Bazen kalmadığınız zaman elinizde tutuyorsunuz. Teknik adam olarak elimdeki 11'i korumak benim için en büyük hedef oluyor ve onun yanına baktığınızda oraya yeni oyuncular katmak eksik olan yerlerinize yeni oyuncular katmak, işte eksik olan yerlere yeni oyuncular kattığınızda aslında bir önceki senenin üstüne çıkma şansınız oluyor ama burada elinizde olmayan neler birincisi maddi anlamda çok büyük teklifler gelebiliyor. Burada kulüplerin satmak zorunda kalacakları bir teklif olabiliyor.

"Çok hızlı bir kadro kurduk"

Asist Analiz'den Arda Ün'e konuşan Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İkincisi oyuncu gitmek istiyor. Yine iyi bir takımdan iyi bir teklif alıyor. Üçüncüsü de tabii ki siz istemediğiniz bir oyuncuyu veya daha kolay vazgeçebileceğiniz bir oyuncuyu en azından diğer transferler için feda edebiliyorsunuz. Yani burada işte 3 tane senaryo var. Benim isteğim tabii ki elimdeki oyuncuları özellikle tutabilmek. Bu sene yeniden bir kadro kurduk. Çok hızlı bir kadro kurduk aslında yani 1 sene içerisinde bu kadroyu kurup oluşturmak onu devamlı oynayan bir 11 haline getirmek aşağı yukarı herkesin sayabileceği bir 11 haline getirmek kolay bir şey değil. Onu tekrar yapmakta hem risk oluyor.



"Oyuncuları bu zamanda çabuk bir şekilde almak zor oluyor"

Transfer sezonunun ilk dönemlerini zor olarak tanımlayan Buruk, şunları söyledi:

Sizin için daha zor oturmuş düzeni bozmak ama tabii ki bilinmez bekleyeceğiz yani transferin çok başındayız. Hem bizim oyuncular için tabii ki bu zamanda gelecek teklifler devamında gelecek teklifler hem de bizim ilgilendiğimiz oyuncuları bu zamanda çabuk bir şekilde almak zor oluyor. Fiyatları yüksek olan oyuncuların alternatiflerine baktıkları aslında transfer için bu dönem en zor diyebilirim. Takımın daha antrenmanlara başlamadığı karar vermedikleri zor bir dönem.