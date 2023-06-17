Fatih Portakal buna çok kızacak! Ahmet Hakan, kedisi 'Sekter'i Fatih Portakal'a benzetti

Medya dünyasında yeni bir kavganın fitini Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yaktı. Ahmet Hakan, "Kedim Sekter'in içinden Fatih Portakal çıktı, ne zaman Kılıçdaroğlu'nu görse öfkeden deliye dönüyor" dedi. Fatih Portakal'ın nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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Sözcü TV Ana Haber' sunan Fatih Portakal'ın gazeteci tarafsızlığını ihlal eden Kemal kılıçdaroğlu yayınları tepki görüyor. Fatih Portakal'ı eleştiren isimlerin biri de Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Ancak Ahmet Hakan'ın yazısı, medya dünyasında yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Alaycı bir dille 'sekter'in sağlığını yazdı

Ahmet Hakan, kedisi Sekter'in sağlık durumuyla ilgili alaycı bir şekilde bilgi verirken, muhalefetin seçimleri kaybetmesine ve gazeteci Fatih Portakal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son dönemdeki sert eleştirilerine gönderme yaptı. Hakan, bugünkü yazısında, "Kedim Sekter’in son durumuyla ilgili bilgileri aktarayım" diyerek şunları kaydetti:

'Pirom' diyordu, 'yargılanacaksınız' diyordu...

"28 Mayıs akşamına kadar teknik olarak beceremese de iki kolunu birleştirerek kalp işareti yapıyordu Sekter. 'Pirom' diye miyavlıyordu. Arada sırada 'Yargılanacaksınız' tarzı mırıldanmaları oluyordu. 28 Mayıs akşamından sonra ise içinden bir Fatih Portakal çıktı Sekter’in. Televizyonda ne zaman Kılıçdaroğlu’nu görse balkonda kuş görmüş gibi öfkeden deliye dönüyor."

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