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Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı

Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı

ABD Başkanı Joe Biden, silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun." diyerek bitirdi.

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Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.

Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.

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