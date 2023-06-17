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Alparslan Kuytul için tahliye kararı verildi

Alparslan Kuytul için tahliye kararı verildi

Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'yı kaçırıp alıkoyma ve bir doktoru tehdit etme suçlamalarıyla yargılandığı davada Kuytul hakkında tahliye kararı çıktı.

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Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yöneticisi olan Alparslan Kuytul hakkında yeni gelişme.

Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A., bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar A.A., E.T., E.E., Ü.B., R.B., A.B., V.T., Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Alparslan Kuytul: Olay kurgudan ibarettir

SEGBİS kaydıyla savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, müşteki Sarısaçlı'nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık Erol Ardıç ise herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadığını öne sürerek, "Ben adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmedim. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi.

Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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