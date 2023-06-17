Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den İstanbul'da deprem uyarısı! 'Vakit darıldı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den İstanbul için deprem uyarısı geldi. "Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı" diyen Bakan Özhaseki, 6 milyon binadan 600 bini çok riskli görünüyor" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. CNN Türk'e konuşan Özhaseki, “Marmara açıklarında fay kırıkları hareketli şekilde bizi bekliyor. Kimseyi tedirgin etmek istemeyiz ama vakit daraldı” dedi.

Özhaseki, “Yaklaşık 6 milyon bağımsız birim var İstanbul’da. Bunlardan 600 bini çok riskli görünüyor. Bir takım rezerv alanlarda önce riskli alanları taşıyacağız. Hep birlikte seferber olacağız” ifadesini kullandı.