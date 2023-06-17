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Milliyet gazetesi kapanıyor! Hürriyet ve Posta gazeteleri de küçülecek

Milliyet gazetesi kapanıyor! Hürriyet ve Posta gazeteleri de küçülecek

Demirören Medya'da yaprak dökümü... Milliyet gazetesi Haziran ayı sonu itibariyle kağıt baskıya son veriyor. Demirören Medya, Hürriyet ve Posta gazeteleri için de küçülmeye gitme kararı aldı.

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Demirören Medya’ya bağlı Milliyet gazetesinin basılı yayına bu ay sonu son vereceği belirtildi. Buna göre, Milliyet gazetesi, Vatan gazetesinde olduğu gibi sadece dijital platformda yayın hayatına devam edecek.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Milliyet gazetesinin kâğıt baskısı bu ay sona eriyor. Hürriyet gazetesi ve Posta gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi.

Ancak Fanatik gazetesinin mevcut durumunda devam edeceği belirtiliyor.

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