Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında İstanbul pazarlığı! 'Değilse kaybedeceğiz'

CHP'de Kemal kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'değişim' pazarlığının perde arkası ortaya çıktı. İmamoğlu 'Değişim' dedi. Kılıçdaroğlu "İstanbul ne olacak" diye sordu. İmamoğlu, "Böyle giderse İstanbul'u kaybedeceğiz" dedi. Peki nerede anlaştılar? İşe ayrıntılar...

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından üç kez görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan İstanbul pazarlığı ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, son görüşmede Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan diyaloğu yazdı.

Genel Başkan olmak istiyor musun?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan adaylığına soyunan Ekrem İmamoğlu'na Ahlatlıbel'deki son görüşmede doğrudan "Genel Başkan olmak istiyor musun" diye sorduğunu belirten Saymaz, İmamoğlu'nun "Tabii ki olmak isterim" diye yanıt verdiğini belirtti. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

El verin değişimi birlikte yapalım

Ekrem İmamoğlu, liderlikle sınırlı olmayan, bütünlüklü bir değişim istediğini söyledi. 'El verin, birlikte yapalım' dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'na, değişimi kendisinin açıklamasını önerdi. Ardında şöyle devam etti: "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım."

Kılıçdaroğlu: İstanbul ne olacak?

Kılıçdaroğlu, 'İstanbul ne olacak?' diye sordu. CHP lideri, İmamoğlu'na İBB'ye odaklanmasını söyledi. İBB başkanlığına tekrar aday olup kazanmasını ve belediye meclisinde çoğunluğu almasını salık verdi. 'Belediyeyi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşuruz' dedi.

Değişim olmadan İBB sıkıntıya girecek

İmamoğlu ise değişim olmadan İBB'nin de sıkıntıya gireceğini söyledi. Bir yol haritası sunabileceğini belirten İmamoğlu, 'Sizin onayınızla devam edelim' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, bir yol haritası hazırlayıp üzerinde konuşmak için anlaştı.

Pazartesi ya da salı 'aday değilim' de!

İmamoğlu'nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu'na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, 'Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım' açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.