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Urla'da vahşet! 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Urla'da vahşet! 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu korkunç halde bulundu

 İZMİR'in Urla ilçesinde üç gündür bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki genç kadın, kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu. Kadının birlikte kaldığı kocası kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.,'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp koca her yerde aranıyor

Öte yandan bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y.'nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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