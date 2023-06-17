Meteorolojiden 29 il için alarm verdi! İstanbul'da şimşekli gece sonrası sağanak bastırdı! Orhan Şen'den il il uyarılar

Taksim’de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü.