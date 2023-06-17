Meteorolojiden 29 il için alarm verdi! İstanbul'da şimşekli gece sonrası sağanak bastırdı! Orhan Şen'den il il uyarılar
METEOROLOJİ'nin günlerdir uyardığı İstanbul dün gece şimşeklerden adeta uyuyamadı. Şimşekli gecenin ardından gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugün hangi saatte nerelerde yağış olacağını il il açıkladı. İşte meteoroloji ve uzmanların son hava durumu tahminleri...
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteorolorji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün sağanak yağışlı olacak illeri yağışın başlayacağı saatleri vererek uyardı.
Üst üste yapılan uyarıların ardından gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul’da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.
Taksim’de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün yağış alacak illeri tek tek saat vererek uyardı. Orhan Şen'in tahminlerine göre bu sabahtan itibaren, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul, İzmir’in kuzeyi, Manisa, Aydın ve Muğla sağanak yağış alacak.