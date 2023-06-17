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A101’e Brandverse Awards’dan Altın Ödül

A101’e Brandverse Awards’dan Altın Ödül

A101, Brandverse Awards’da 'Zincir Marketler’ kategorisinde ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu.

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Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ve Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla katkı sunduğu Brandverse Awards 2023 kazananları, İstanbul’da gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. A101, yarışmanın Veri Analitiği Ödülleri Bölümü ‘Zincir Marketler’ kategorisinde ‘Altın Ödül’ün sahibi olarak sosyal medyadaki başarılarına yenisini ekledi.

Yapılan açıklamaya göre, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların, yıl boyunca sosyal medya performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlandığı SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendiriliyor. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre A101, ‘Zincir Marketler’ kategorisinde ‘Altın Ödül’ü alarak sosyal medyadaki başarısını tescilledi.

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “A101 markasına duyulan ilgi ve güvenin somut bir göstergesi olan sosyal medyadaki değerli takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Alışveriş kategorisinde Türkiye’nin en çok takip edilen hesabı olmak büyük bir gurur kaynağı olmakla beraber, bizler için önemli de bir sorumluluk anlamına geliyor. Daha önce Brandverse Awards’da bu ödülü kazanmış bir marka olarak tekrar bu ödülü almak bizim için ayrı bir mutluluk sebebi oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ölçümleme ve analiz platformu BoomSocial’ın Haziran 2023 verilerine göre A101 Instagram hesabı, 12 milyon üzerinde takipçi sayısıyla Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği hesaplar listesinde 1’inci sırada yer alırken, dünya sıralamasında da alışveriş kategorisinde en çok takip edilen 3’üncü hesap oldu.

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