Isparta'da evde tüp patladı! Sonrası tam bir felaket acı haber geldi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.