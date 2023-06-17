BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da evde tüp patladı! Sonrası tam bir felaket acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da evde tüp patladı! Sonrası tam bir felaket acı haber geldi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

 Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uganda’da okula terör saldırısı: 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı!
Uganda’da okula terör saldırısı: 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı!
17 Haziran 2023 altın fiyatlarında şoke eden düşüş gram altın, çeyrek altın kaç TL?
17 Haziran 2023 altın fiyatlarında şoke eden düşüş gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe: 28 gözaltına alındı, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe: 28 gözaltına alındı, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Slovakya
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Slovakya
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası! Biri zam yaptı, diğeri kabul etmedi: Ortalık böyle karıştı!
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası! Biri zam yaptı, diğeri kabul etmedi: Ortalık böyle karıştı!
Süleyman Demirel, ölüm yıldönümünde anılıyor
Süleyman Demirel, ölüm yıldönümünde anılıyor
Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli polis tarafından aranıyor
Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli polis tarafından aranıyor
Bursa'da Soner Sarıkabadayı rüzgarı esti
Bursa'da Soner Sarıkabadayı rüzgarı esti
A101’e Brandverse Awards’dan Altın Ödül
A101’e Brandverse Awards’dan Altın Ödül
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında İstanbul pazarlığı! 'Değilse kaybedeceğiz'
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında İstanbul pazarlığı! 'Değilse kaybedeceğiz'
Urla'da vahşet! 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu korkunç halde bulundu
Urla'da vahşet! 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu korkunç halde bulundu