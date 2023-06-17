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MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, MLKP’nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori’de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı’yı Suriye/Ayn El Arap’ta etkisiz hale getirdi.

MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa’daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP’nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.
PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye’de ve ülkemizde bulunan güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı’nın yerini, MİT, saha ajanları vasıtasıyla öğrendi. MİT’in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı’yı takibe aldı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından uygun yer ve zamanda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP’nin Suriye’deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023’te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı’nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.
MLKP’nin Suriye sorumlularından Osman Nuri Ocaklı, 2000 yılından itibaren MLKP’nin Türkiye’deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Bu süreçte terörist eylemlerine devam etti.
Faaliyetleri esnasında PKK ile yakın örgütsel ilişki içerisinde bulunan Osman Nuri Ocaklı, Kasım 2014 tarihinde Irak/Kandil Alanı’na geçti. Ardından ise 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı.

Nisan 2018 itibarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan Osman Nuri Ocaklı, MLKP Suriye eski sorumlusu Baran kod Bayram Namaz’ın sağ kolu ve örgütün Suriye’deki 3. adamı konumundaydı.

2019 yılında Bayram Namaz’ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz’ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı Temmuz 2022’den itibaren Suriye/Ayn El Arap’ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

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