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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Haziran 2023 tarihinde Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nce 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde 'takksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca serbest bırakılmış olup, soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."

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