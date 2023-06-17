Yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak ne kadar zam gelecek?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ederken ne kadar zam gelecek yeni asgari ücret ne kadar olacak diye araştırılıyor. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında yeni asgari ücret tahminini paylaştı ve dikkat çeken detaylar aktardı.
"Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, Kurban bayramı öncesinde belli olacak" diyen Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında yeni asgari ücret tahminini de paylaştı. Erdem şunları kaydetti:
-Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.
Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler.
-İkinci toplantı 19 Haziran pazartesi günü gerçekleşecek. Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz.
-Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.