Çanakkale'de yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Havva Keleş hayatını kaybetti.

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Yangın, Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde dün gece saatlerinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. Köyde yalnız yaşayan Havva Keleş’in evindeki alevleri gören komşuları jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına Biga Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipleri, söndürdükleri evin çöken çatısı altında kalan Havva Keleş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.