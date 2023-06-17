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Kuşadası'ndan Yunanistan'a yüzerek kaçmak isteyen mülteci yakalandı!

Kuşadası'ndan Yunanistan'a yüzerek kaçmak isteyen mülteci yakalandı!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sahil güvenlik gemisindeki görevliler, denizde bir kişinin yüzdüğünü fark etti.

Düzensiz göçmenin yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı belirlendi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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