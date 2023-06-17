CHP bu kafayla değil İmamoğlu'nu Erdoğan'ı bile aday gösterse İstanbul'u alamaz!

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkanlık kavgası'nda "İstanbul ne olacak" sorusu kilit konuma geldi. İmamoğlu'nun "Seçime sizinle gidersek İstanbul'u kaybedeceğiz" resti konuşulurken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok sert ir yazı geldi. "Bu kafa ile yerel seçimden başarı beklemek aptallığın daniskasıdır" diyen Altaylı, "CHP bu kafayla değil İmamoğlu'nu, Erdoğan'ı aday gösterse İstanbul'u alamaz" iddiasında bulundu.

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Gazeteci Fatih Altaylı, "değişim" tartışmaları yaşanan CHP'nin mevcut yapısının seçmendeki karşılığını değerlendirirken, sağ kökenli siyasetçilerin CHP'deki konumunu eleştirdi. Kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında "Bu hali ile CHP hiç kimsenin ama hiç kimsenin umurunda değil" yorumunu yapan Altaylı, böyle devam edilmesi halinde yerel seçimlerin kaybedileceğini savundu.

CHP için asıl tehlike işte bu...

"Muhalif seçmene, CHP’yi AK Parti mantalitesini devirebilecek başaktör olarak gören seçmene artık 'Bana ne, ne … yerlerse yesinler' haleti ruhiyesi hakim olmuş. Asıl tehlike budur" diyen Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Bunlara öyle bir tokat vuralım ki, bir daha kendilerine gelemesinler' söylemi ne yazık ki gerçekleşmeye başlamış." dedi.

Değil İmamoğlu, Erdoğan’ı aday gösterse...

"Ama o tokadı vuran ne AK Parti ne de Recep Tayyip Erdoğan" diyen Fatih Altaylı şöyle devam etti: "O tokadı kendi kendine vuran CHP’nin yönetimi. Bu kafa ile yerel seçimden başarı beklemek aptallığın daniskasıdır. Bu CHP yerel seçimde İstanbul’da değil Ekrem İmamoğlu’nu, Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterse seçtiremez. Kaybetmeyi başarı zannedenle kimse yol yürümez. Abdüllatif Şener bile…"

"Sağ Siyasetçilerin Oteli"

Altaylı, CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski milletvekili Abdullatif Şener'in partideyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemesini ve Bülent Kuşoğlu’nun “Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmalıdır” açıklamasını da değerlendirdi. CHP'ye, "evsiz barksız kalmış 'Sağ Siyasetçiler Oteli'" benzetmesini yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ve lideri sağda parti yaşatmıyor. Hal bu olunca da, Erdoğanist olmayan, olamayan sağcılar da kendilerine konaklayacak 'Sağlam bir yer' bulamayıp CHP’ye yerleşiyorlar. CHP bir anlamda evsiz barksız kalmış 'Sağ Siyasetçilerin Oteli' haline geliyor.

Otel misafirleri değişim istemiyor

"Onlar da kendilerine iyi bakan, önlerine fatura koymayan, daimi müşterileri bile atıp onlara oda veren otel müdürünün değişmesini istemiyorlar. CHP’nin sağ siyasetçinin konaklama yeri olarak kalmasını, sağın yol geçen hanı olma özelliğini yitirmemesini istiyorlar. Çünkü CHP’nin, deprem bölgesi olan siyasette, sağlam zemine kurulu tek yapı olduğunu biliyorlar."