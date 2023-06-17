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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, Altın, Borsa...

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, Altın, Borsa...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,68 kayıpla tamamladı.

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Bu hafta yatırım araçlarından hangisi kaybettirdi hangisi kazandırdı?  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,68 kayıpla 5.475,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.322,01 puanı, en yüksek 5.730,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,77 kazançla 4.801,49 puana çıkarken, Mali Endeksi yüzde 1,93 azalışla 5.221,11 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,32 değer kaybıyla 8.688,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,13 azalışla 5.379,82 puana geriledi.

Europen Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,46 ile Europen Endüstri oldu. Eurpen Endüstri’yi yüzde 21,40 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 16,20 ile Erbosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,78 ile Sasa Polyester, yüzde 9,91 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,15 ile Aksa Enerji Üretim şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,88 artışla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 kazançla 9.976 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 23,6340 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,83 yükselişle 25,8470 lira oldu.

Geçen hafta 29,4040 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,88 artarak 30,2520 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,91 kazançla 26,4090 liradan alıcı buldu.

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