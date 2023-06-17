CHP'de Abdüllatif Şener'den başka Kemal kılıçdaroğlu'na oy vermeyen milletvekili var

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener'in "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal kılıçdaroğlu'na o vermedim" açıklamalarının yankısı sürerken, CHP'ye yakın gazetecilerden Şaban Sevinç, CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir milletvekili daha olduğunu söyledi.

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Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine yönelik açıklaması tartışma yaratırken, gazeteci Şaban Sevinç, CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini iddia etti. Şener, CHP'nin yayın organı Halk TV'de "Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" demişti. Ancak Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmamıştı.

TV 100 canlı yayınında açıkladı

Şaban Sevinç, TV100 canlı yayınında CHP ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atarak, partide Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir milletvekilinin daha olduğunu öne sürdü. Sevinç, bu milletvekilinin adını açıklamazken canlı yayında şunları söyledi:

İsmini biliyorum ama açıklayamam

"CHP’de Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilli olduğunu da biliyorum. Bu durum bize şeyi gösteriyor.

Tamam, Abdüllatif Şener’in davranışı kesinlikle kabul edilemez kaldı ki dün akşam soruları yanıtlarken kendisi de kendisiyle çelişkiye düştü. Yaptığı açıklamaların ne kadar korkunç olduğunu daha açıklamalarını yaparken fark etti."