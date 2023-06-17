Türkiye'ye 300 milyoner taşındı! Servet Göçü Raporu şaşkına çevirdi

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel'in aktardığına göre 1 milyon dolar varlığı bulunan 300 milyoner, geçen sene Türkiye'ye taşındı, İstanbul başı çekti. Milyarderler rotayı İstanbul'un yanı sıra Bodrum'a çevirdi.

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Henley & Partners'ın "2023 - Özel Servet Göçü Raporu"nun sonuçları açıklandı. Göç edenlerin incelendiği, ülkelere giren ve çıkan kişilerin ele alındığı rapor, yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar ve üzerindeki kişilere odaklanıyor.

"2022 yılında Türkiye'ye 300 milyoner taşındı"

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, raporda yer alan bazı durumlara açıklık getirdi. Raporda "Türkiye'ye 300 milyoner taşındığını" bilgisinin yer aldığını hatırlatan Demirel, bu milyonerlerin nereden geldiği ya da servetlerini nerede tuttuklarına ilişkin detaylı verinin bulunmadığını söyledi.

"Ülkede 18 dolar milyarderi yabancı var"

Independent'da yer alan habere göre ülkede 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 yabancının yer aldığını, 145 kişinin milyoner (100 milyon dolar servete sahip), 18 kişinin ise milyarder olduğunu belirtti.

Pek çok yabancı için Türkiye'nin gözde ülke olduğuna dikkati çeken Demirel, bunun ana nedenleri arasında ülkenin doğal güzelliğiyle kültürel ve tarihi zenginliğini geldiğini kaydetti.

"Türkiye'de çok yabancı para çıkışı var' algısı yaratılıyor ama aslı böyle değil" yorumunu yapan Demirel, "En fazla milyonerin çıkış yaptığı ülkeler arasında ilk sırada Çin var. Çin'i Hindistan, Birleşik Krallık ve Rusya takip ediyor" şeklinde konuştu.

"Dünya milyarderlerinin gözdesi Bodrum"

"Milyarderlerin Türkiye'ye ilgisi nasıl?" sorusunu Demirel şöyle cevapladı:

Birçok milyarder Türkiye'ye yatırım yapıp zamanını burada geçirmek isteyebiliyor. Sadece Araplar değil, Vietnamlısı, Çinlisi, Japon'u, Rus'u... Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip Japon bir milyarder bile Türkiye'ye yatırım yapıp zamanını belli bir kısmını burada geçiriyor."

Jeff Bezoz, Bill Gates, Roman Abromoviç gibi dünyanın en varlıklı iş insanlarının İstanbul'un yanı sıra Muğla'ya bağlı Bodrum, Göcek, Marmaris gibi yerlere seyahat ettiklerini hatırlatan Burak Demirel, özellikle Bodrum'a ilginin son yıllarda katlandığını vurgulayarak, "Dünya milyarderlerinin Türkiye'deki gözdesi, durağı Bodrum. Doğal güzellikler ve yaşam kalitesi için geliyorlar" dedi.