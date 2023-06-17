Breaking-Hip Hop-Poping Avrupa Dans Şampiyonası'nda 4 altın madalya

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Breaking-Hip Hop-Poping Avrupa Dans Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular farklı kategorilerde 4’ü altın toplam 10 madalya kazandı.

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Türkiye Dans Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı ve bir hafta süren organizasyonda Ceylin Han Çinkitaş 1 altın, 1 gümüş, Mina Cemre Hepgür, Emine Ayza Türkçü altın ve Jayden Odera Uzakvu altın, Duru Deniz Gedik gümüş, Melis Devrim ve Şimal Ecrin İpekli bronz, Emir Sönmez iki bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş, "Başarımızın kolektif bakış açısıyla katlanarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Tolga Han Çinkitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’nın en iyilerinin yarıştığı bu turnuvada yenilikçi eğitim ve bakış açısıyla uzun zamandır attığımız adımlarımızın meyvesini topladık. Sürdürülebilir başarı için çalışmalarımızda kolektif bakış açısına inanıyor ve bu yoldaki hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı görüyoruz. Başarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Breaking olimpik branş oldu. Hedefimiz olimpiyatlar. Senegal'de düzenlenecek 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda bu gençlerimizle ülkemizin önü açık."