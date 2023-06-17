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SGK açıkladı: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!

SGK açıkladı: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bugün yapılacak ödemeler 23 Haziran'a kadar devam edecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Emeklilerin aylık ve Kurban bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek. Ödemeler ayın 17'si ile 23'ü arasında gerçekleştirilecek.

SSK emeklileri

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak.

Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.

Bağ-Kur 22 Haziran'da

BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.

Emekli sandığı 23 Haziran'da

Emekli sandığından aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek.

Bu kapsamda 14 virgül 4 milyon emekliye 25 virgül 7 Milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek

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