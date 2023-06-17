Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması! Borcu da açıklandı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armayı kullanacağını açıkladı.Kulübün 31 Aralık itibarıyla borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğu duyuruldu.

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Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan 5 yıldızlı forma kullanımına ilişkin açıklama yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak." diye konuştu.

Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını duyurdu. Öte yandan Kızılhan, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını aktardı.