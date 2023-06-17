BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  MAGAZİN

Demet Akalın'dan hesap isyanı! Servis ücreti dudak uçuklattı: "Kazıklanacağız da bu kadar da değil"

Demet Akalın'dan hesap isyanı! Servis ücreti dudak uçuklattı: "Kazıklanacağız da bu kadar da değil"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın çıkardığı şarkılar kadar sosyal medyada yaptığı yorumlarla da sıkça gündem oluyor. Yaz tatili için Bodrum’a giden ünlü isme bir restoranda gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Akalın Instagram hesabından isyan etti.

Abone ol

Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Demet Akalın sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bodrum’a tatile giden ünlü isim gittiği bir işletmede gelen hesaba isyan etti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Demet Akalın'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda toplam hesabın 5 bin 652 lira tuttuğu görüldü.

Akalın ödediği tutarı "Servis ücreti belki 200 TL vereceğim 514 TL ne ya! Anladık kazıklanacağız da bu kadar da değil" diyerek eleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uganda’da okula terör saldırısı: 38'i öğrenci, 41 kişi hayatını kaybetti!
Uganda’da okula terör saldırısı: 38'i öğrenci, 41 kişi hayatını kaybetti!
Bakan Ali Yerlikaya teşekkür etti: 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi
Bakan Ali Yerlikaya teşekkür etti: 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Türkiye'ye 300 milyoner taşındı! Servet Göçü Raporu şaşkına çevirdi
Türkiye'ye 300 milyoner taşındı! Servet Göçü Raporu şaşkına çevirdi
Breaking-Hip Hop-Poping Avrupa Dans Şampiyonası'nda 4 altın madalya
Breaking-Hip Hop-Poping Avrupa Dans Şampiyonası'nda 4 altın madalya
3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı
3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı
CHP'de Abdüllatif Şener'den başka Kemal kılıçdaroğlu'na oy vermeyen milletvekili var
CHP'de Abdüllatif Şener'den başka Kemal kılıçdaroğlu'na oy vermeyen milletvekili var
Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı!
"Babalar Günü" hediyesi olarak evlatlarını geri istiyorlar
"Babalar Günü" hediyesi olarak evlatlarını geri istiyorlar
Ordu'da cinayet! Arıcı kovanlarının yakınında silahla öldürülmüş!
Ordu'da cinayet! Arıcı kovanlarının yakınında silahla öldürülmüş!
Veteranlar Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası Bolu'da başladı
Veteranlar Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası Bolu'da başladı
Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i transfer etti
Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i transfer etti