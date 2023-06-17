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Abdüllatif Şener CHP'lileri çıldırttı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena satmış

Abdüllatif Şener CHP'lileri çıldırttı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena satmış

CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı programda CHP'lileri çok kızdıran bir açıklamada bulundu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Abdüllatif Şener'in bu açıklamasını değerlendirdi.

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı programda 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, 2. turda ise oyunu geçersiz olarak kullandığını söyledi. Bu açıklama CHP tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener için oldukça sert ifadeler kullandı.

Abdüllatif Şener'in ikinci turda geçersiz oy kullandığını söylemesinin ardından Şener'in oy kullandığı sandıktan bir tane bile geçersiz oy çıkmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Yoksa Abdüllatif Şener Kripto bir Tayyip Erdoğan’cı mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Abdüllatif Şener'in bu açıklamasını ve sonrasında yaşananları Youtube'daki Perde Arkası programında değerlendirdi.

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