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Mehmetçik, komutanın bebeği için koro halinde ninni söyledi! İşte o anlar...

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. Bir askeri birlikte komutanın bebeğini kucağına alan bir asker, tüm mehmetçiklerle birlikte 'dandini dandini dastana' ninnisini okuyarak bebeği uyutmaya çalıştı.

Mehmetçik, komutanın bebeği için ninni söyledi! O anlar izleyenleri duygulandırdı. Bir komutan, kucağında yeni doğduğu anlaşılan bebeğini sallıyor, askerler ise ona ninni söylüyor. Kısa süre sonra komutanın "uyayacak şimdi" dediği duyuluyor. 

Kısa sürede çok paylaşılanlar arasına giren video, ilk olarak TikTok'ta yayınlandı. Sonra diğer platformlarda da paylaşıldı. 

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