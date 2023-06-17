İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! Hatay'da 13 öğrenci polislerce sınava yetiştirildi

YKS 2023'ün ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına motorize polis ekipleri yetişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sadece Hatay'da 13 öğrencinin polislerle sınava yetiştirildiğini duyurdu.

Milyonlarca ortaöğretimi tamamlayan öğrenci ve yükseköğretime geçiş yapmak isteyen vatandaşlar bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 466 aday katıldı.

Öğrencilerin imdadına polisler yetişti

Bazı öğrenciler sınava gireceği okulu karıştırdı, bazı öğrenciler başka nedenlerle sınava geç kaldı. Sınava geç kalanların imdadına motorize polis ekipleri yetişti. Motorlu polisler öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Deprem bölgesi Hatay'da da bazı öğrenciler sınava geç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca polisler imdadına yetişti.

Bakan Yerlikaya: Hatay'da 13 öğrencimizi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hatay’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" diyerek o anların videolarını paylaştı.