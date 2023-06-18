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POLİTİKA

Eleştiri bombardımanına uğrayan Abdüllatif Şener'den 'halaylı' yanıt geldi

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ikinci turda geçersiz oy kullandığını belirten eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'e muhalefetten tepki yağmıştı. Şener katıldığı bir düğünden halay videosu paylaşarak, eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'den vekil adayı gösterilmeyen ve son dönemde hem partiye hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda eleştirilerde bulunan eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener gündemden düşmüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını belirten Şener tepkiler sonrasında katıldığı canlı yayında yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" cevabını vermişti.

"Kanım donarak izledim"

Şener'in açıklamasının ardından tepki gösteren çok sayıdaki siyasetçiden biri olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafaza kar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

Burada halay çeken Şener, görüntüleri paylaşarak, "İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" diye yazdı.

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