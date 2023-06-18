Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'na 'diktatör' dedi 'CHP tarihinde ilk' diyerek duyurdu

CHP'li Mehmet Sevigen, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı. 80 tane danışmandan MYK ve Parti Meclisi'nin haberinin olmadığını söyleyen Sevigen, "İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı." dedi.

tv100.com yazarları Fuat Uğur ve Doğan Çağlar, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Pınar Işık Ardor'un sunumuyla tv100'de ekrana gelen Gündeme Dair'e konuk oldu. CHP'deki değişim tartışmaları programda masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Sevigen "Bizim içimizde de bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı. İlk defa CHP tarihinde atamayla geldi. 80 tane danışman almış atama yapmış. Bu Jeremy Rifkin ne kadar para verdi belli değil. MYK'nın ve Parti Meclisi'nin haberi yok. Tamamen danışmanlarla yönetiyordu. Aldıkları politikalardan yönetici arkadaşlarımızın kimsenin haberi yok. Böyle bir adam olunca haber vermeden yönetince diktatör denmez mi ayrılmıyor oradan" ifadelerini kullandı.