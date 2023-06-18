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GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Babalar Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla, görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü'ne ilişkin mesajlarına yer verildi.

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