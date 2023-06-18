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Batman’da su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı!

BATMAN'ın Balpınar köyünde su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Batman merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Yavru bir köpeğin su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna ip sarkıtan AFAD ekipleri, yavru köpeği kuyudan çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru köpek kurtarıldıktan sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.

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