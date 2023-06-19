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Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada

ANTALYA'da çok ilginç bir olay yaşandı. Kimlik kontrolü yapılan şahıs gözaltına alınacağını anlayınca hemen oracıkta namazı durdu. Zanlının namazı dakikalarca sürdü ama gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Antalya'da yaşanan olayda, polisler şüpheli bir erkeği götürmek istediler ancak uzun süre başarılı olamadılar. Polisler tarafından gözaltına alınacak olan kişi uzun süre namaz kıldı.

Namaz kılan şüpheliye dokunamayan polisler uzun süre beklerken, şüpheli ekip aracına tam bineceği sırada da namaza durunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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