Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti

İYİ Parti'den istifaların ardı arkası kesilmiyor. Google'de yöneticilik yaparken istifa edip Türkiye'ye gelerek İYİ Parti'nin kurucuları arasına giren Taylan Yıldız, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yıldız, halen İBB Belediye Meclisi üyeliği yapıyor.

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti kurucularından İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İYİ Parti'de istifa ettiğini duyurdu. ABD'de 10 sene boyunca Google’a en fazla reklam veren şirketlerinde yöneticilik yapan Taylan Yıldız, 2017 yılında Meral Akşener’in çağrısı üzerine Türkiye’ye dönmüştü.

Kurucu Genel Başkan Yardımcısıydı

İYİ Parti’nin kuruluşunda yer alıp, kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Taylan Yıldız, Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmişti. Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yıldız video yayınında şu ifadeleri kullandı:

Umudu bırakmayın yeni başlıyoruz

"Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"