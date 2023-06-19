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E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde E-5 Karayolu üzerinde yürüyen kadın, seyir halindeki şoförlerin yüreğini ağzına getirdi. Süratli araç sürücüleri güçlükle yavaşlayıp kadına korna çalarken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yolun ortasında araçların hızla geçtiği yerde adeta hayatını tehlikeye atarak yürümeye başladı. Kadını yolda gören araç sürücüleri güçlükle yavaşlayarak korna çaldı.

Parkta ortaya çıktı

Olaydan birkaç saat sonra Büyükşehir Mahallesi'nde bir parkta görülen kadın, etrafa bağırmaya başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri kadının durumunu kontrol etmek için parka geldi. Kadının bu şekilde davranmasının sebebi henüz bilinmezken bir süre sonra parktan ayrıldı.

Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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