BIST 5.241
DOLAR 23,63
EURO 25,84
ALTIN 1.482,58
GÜNCEL

Amasya'da ilginç kaza kamerada! Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerledi

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tırmandığı bariyerlerde iki tekerinin üstünde metrelerce ilerledi. Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akdağ Tüneli'nden çıkış yapan bir otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere tırmandı.

İki tekeri bariyerlerin üstünde metrelerce ilerleyen otomobil daha sonra yola geri döndü. Tekerlerinde ve ön kısmında hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı
Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bisikletle giderken bir anda su dolu çukura düştü!
Bisikletle giderken bir anda su dolu çukura düştü!
Türkiye'nin yeni helikopteri T925 ilk kez vitrine çıktı
Türkiye'nin yeni helikopteri T925 ilk kez vitrine çıktı
DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha
DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı