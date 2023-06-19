BIST 5.343
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.480,97
YEREL

Bisikletle giderken bir anda su dolu çukura düştü!

BURSA'nın İNEGÖL ilçesinde bir bisikletlinin, sağanak sırasında yolda oluşan su birikintisinde çukura düşmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede geçen hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinin bazı bölgelerinde cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri ve yayalar, güçlükle ilerleyebildi.

Bu sırada bir bisikletli, kent merkezinde su birikintisinde yağıştan korunarak seyrederken çukura düştü.

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntü, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'nin yeni helikopteri T925 ilk kez vitrine çıktı
Türkiye'nin yeni helikopteri T925 ilk kez vitrine çıktı
DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha
DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı
Kendini yakmaya çalışan şahsı polis böyle kurtardı
Kendini yakmaya çalışan şahsı polis böyle kurtardı
Sigara kavgasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç: “Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim”
Sigara kavgasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç: “Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim”
Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler! "Kindar nesil yetiştirmek istiyorlar"
Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler! "Kindar nesil yetiştirmek istiyorlar"