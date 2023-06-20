Icardi ailesi canlı yayında! Wanda Nara'dan "Galatasaray'da kalın" yorumuna heyecanlandıran cevap

Galatasaray'ın PSG'den transfer etmek istediği Mauro Icardi, ailesiyle birlikte TikTok canlı yayınında Türkçe konuşarak gönülleri fethetti. 'Aşkın olayım' şarkısını söyleyen Wanda Nara'nın 'Galatasaray'da kalın' yorumuna verdiği cevap ise taraftarları heyecanlandırdı. İşte Icardi ailesinin eğlenceli canlı yayını ve etaylar..

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Mauro Icardi, Arjantin'de olmasına rağmen Türkiye'yi unutmuyor.

TikTok yayınında eşi Wanda Nara ve kızıyla birlikte Türkçe şarkı söyleyen ardından da Türkçe kelimeler söyleyen Icardi, milyonların gönlünü bir kez daha fethetti. Icardi, Nara ve kızları Isabella, canlı yayında "Aşkın olayım" şarkısını söyledi ve Türkçe konuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara, açtığı canlı yayında Galatasaray taraftarından gelen "Stay Galatasaray" yani "Galatasaray'da kalın" yorumuna yanıt verdi. Wanda Nara ise yoruma, "Evet, lütfen" demesi dikkat çekerken taraftarları da heyecanlandırdı.