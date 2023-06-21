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Antakya'da depremden 135 gün sonra enkazda kadın cesedi bulundu!

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin üzerinden 135 gün geçtikten sonra Antakya'da bir enkazda kadın cesedi bulundu.

6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlerin başında gelen Antakya'da depremin 135’inci gününde enkaz kaldırma çalışmalarında bir kadının cansız bedeni bulundu. Antakya ilçesine bağlı Kışlasaray Mahallesi Köşe Apartmanı enkazının kaldırılması sırasında dün bulunan bir kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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