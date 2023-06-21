BIST 5.299
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.466,84
MEDYA

Deniz Zeyrek espri yaptı Faik Öztrak şekilden şekile girdi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu. Deniz Zeyrek, canlı yayında CHP ile Türk-İş’in kurultay süreçlerini kıyaslayarak "Orada da koltuğa yapışıp kalıyorlar" diyerek güldü. O sırada Faik Öztrak'ın yüzünün aldığı şekil dikkat çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuk olduğu Sözcü TV canlı yayınında Saygı Öztürk, asgari ücretteki ara zammı değerlendirerek, Türk İş’teki kurultay sürecini gündeme getirdi. Öztürk, Ergün Atalay’ın yeniden aday olacağını duyurdu.

Bunun üzerine Deniz Zeyrek Türk-İş ile CHP’nin kurultay sürecini kıyaslayarak ‘Orada da siyasetteki gibi koltuğa yapışıp kalıyorlar ve delege sistemi de benzer olduğu için değiştirmek de kolay olmuyor. Orada da koltuğa yapışıp kalıyorlar” ifadelerini kullanarak güldü.

Saygı Öztürk de Deniz Zeyrek'in esprisine gülerken, o anlarda Öztrak'ın yüz ifadesi dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hasan Can Kaya'da şok sözler: 7 sene önce kansersin diye iki mememi de aldılar, 6 ay sonra kanser olmadığım ortaya çıktı
Hasan Can Kaya'da şok sözler: 7 sene önce kansersin diye iki mememi de aldılar, 6 ay sonra kanser olmadığım ortaya çıktı
Bolu'da sağanak hayatı felç etti: Heyelan anı kamerada
Bolu'da sağanak hayatı felç etti: Heyelan anı kamerada
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Antalya'da orman yangını: Helikopterler havadan müdahale etmeye başladı!
Antalya'da orman yangını: Helikopterler havadan müdahale etmeye başladı!
Kart basmadı, ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! Halk otobüsünde dehşet dakikaları kamerada
Kart basmadı, ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! Halk otobüsünde dehşet dakikaları kamerada
Beştepe'de asgari ücret buluşması: Erdoğan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti!
Beştepe'de asgari ücret buluşması: Erdoğan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti!
Dehşet dolu anlar: Yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı! Fransa polisi mülteciyi etkisiz hale getirdi
Dehşet dolu anlar: Yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı! Fransa polisi mülteciyi etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü, ekipler müdahale ediyor
Antalya'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüdü, ekipler müdahale ediyor
Çalıntı kredi kartı çetesine dev operasyon: 1,2 milyar liralık para akışı tespit edildi
Çalıntı kredi kartı çetesine dev operasyon: 1,2 milyar liralık para akışı tespit edildi
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Film sahnesi gibi göüntüler kamerada...
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Film sahnesi gibi göüntüler kamerada...
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, gazeteciye "Allah sana kolaylık versin" diye çıkıştı! Asgari ücret sonrası ilginç diyalog
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, gazeteciye "Allah sana kolaylık versin" diye çıkıştı! Asgari ücret sonrası ilginç diyalog
Icardi ailesi canlı yayında! Wanda Nara'dan "Galatasaray'da kalın" yorumuna heyecanlandıran cevap
Icardi ailesi canlı yayında! Wanda Nara'dan "Galatasaray'da kalın" yorumuna heyecanlandıran cevap