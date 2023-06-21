Deniz Zeyrek espri yaptı Faik Öztrak şekilden şekile girdi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu. Deniz Zeyrek, canlı yayında CHP ile Türk-İş’in kurultay süreçlerini kıyaslayarak "Orada da koltuğa yapışıp kalıyorlar" diyerek güldü. O sırada Faik Öztrak'ın yüzünün aldığı şekil dikkat çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuk olduğu Sözcü TV canlı yayınında Saygı Öztürk, asgari ücretteki ara zammı değerlendirerek, Türk İş’teki kurultay sürecini gündeme getirdi. Öztürk, Ergün Atalay’ın yeniden aday olacağını duyurdu.

Bunun üzerine Deniz Zeyrek Türk-İş ile CHP’nin kurultay sürecini kıyaslayarak ‘Orada da siyasetteki gibi koltuğa yapışıp kalıyorlar ve delege sistemi de benzer olduğu için değiştirmek de kolay olmuyor. Orada da koltuğa yapışıp kalıyorlar” ifadelerini kullanarak güldü.

Saygı Öztürk de Deniz Zeyrek'in esprisine gülerken, o anlarda Öztrak'ın yüz ifadesi dikkat çekti.