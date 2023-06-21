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Diyarbakır'da iki kardeşin öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da iki kardeşin kuzenleri tarafından öldürülme anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, valilik konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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