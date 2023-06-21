Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi gündem oldu: Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor

Yazın gelmesiyle birlikte Avrupa'da yaşayan gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda konuşan gurbetçi Aysel Yaman, "Gidip geliyoruz neyin ne olduğunu görüyoruz. İllaki pahalı ama Almanya'da da aynı şekilde. Ama oradaki insanlar buradakiler gibi isyan etmiyor. Bu vatanın kıymetini bilsinler. Nankör olmasınlar şükretmeyi bilsinler” dedi.

Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

"Almanya'da da pahalı"

Viyana'dan gelen gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye’de olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kapıkule’den giriş yaptığı anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, “Dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi değil. Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor. Hayat pahalılaştı. Nankörlük olarak algılıyorum açık söylemek gerekirse. İmkan olsa öyle söylendiği gibi kolay değil 'beğenmiyorsanız geri gidin' demek. Keşke biraz daha az para kazansam ama gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ama imkan yok. Zoruma gidiyor çünkü bilmeden konuşuyorlar. Gidip geliyoruz neyin ne olduğunu görüyoruz. İllaki pahalı ama Almanya'da da aşnı şekilde. Ter dökmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Orada da şu bu kiralar çok pahalı. Ama oradaki insanlar buradakiler gibi isyan etmiyor. Bu vatanın kıymetini bilsinler. Nankör olmasınlar şükretmeyi bilsinler yedikleri kaba tükürmesinler” dedi.