Reha Muhtar'ın kızı Mina'dan olay video, akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı: "Alkole alıştım, kendimi öldürmeye çalıştım"

Eski televizyoncu Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un arasındaki velayet çekişmesi geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemeye başvurmuştu. Şimdi de kızları Mina'nın babası Reha Muhtar hakkındaki açıklamaları herkesi şoke etti.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile nikah masına oturmuş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, babalarından gördükleri şiddetle gündeme gelmişti.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın kızları Mina'dan babası hakkında tüyler ürperten açıklamalar yaptığı yeni bir video geldi. Deniz Uğur ise, kızının çektiği o videoyu paylaşarak yardım istedi.

"Ben alkole alıştım o adam yüzünden"

Deniz Uğur’un kızı Mina videoda, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum n olur beni babama geri götürmeyin. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum" sözleriyle herkesi şok etti.

Deniz Uğur yardım istedi

Deniz Uğur'un bu videoya yer verdiği son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Deniz Uğur'un son paylaşımı: ''Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı!

Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz'ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor.

Poyraz babasının baskısıyla mahkemelerde beni görmek istemediğini bile zorla söyleyebiliyor, sonra bizim eve geldiğinde bana seni çok özlüyorum diye sarılıp ağlıyor. Verdiğim tüm mücadeleye rağmen hâlâ iki çocuğumun da yaşadığı bu eziyeti engelleyebilmiş değilim. Bu bir anne olarak beni çileden çıkarıyor. Mina babasına kızgınlığında ve kırgınlığında, adalete seslenişinde sonuna kadar haklı. Benim kızım inanılmaz derecede zekî ve cesur bir kızdır, bugüne kadar yaşadıklarını ifşa etmeyi hiç istemedi, ben de onun rızası dışında kimseyle paylaşmadım…