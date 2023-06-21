Acun kızı Leyla'ya yeni araba aldı beraber trafiğe çıktılar! Leyla babasını nasıl mest etti?

Acun Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla'ya son model lüks bir araba hediye etti. Kızıyla İstanbul trafiğine çıkan Acun'un, "İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" sorusuna Leyla'nın verdiği cevap babasını mest etti.

Kızlarına olan bağlılığı ile bilinen TV8'in patronu ve sunucu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya Audi marka lüks bir araba hediye etti. Ilıcalı, kızıyla birlikte dün İstanbul trafiğine çıktı.

O anları 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sordu. O esnada araç kullana Leyla Ilıcalı'nın "Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil" cevabı Acun'u duygulandırdı.